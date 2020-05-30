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Trabzonspor taktik çalıştı
[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Yarını izinli olarak geçirecek takım, 1 Haziran Pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Etiketler: Trabzonspor süper ligSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:26
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