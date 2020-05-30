Fognini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3,5 yıldır sol, 2 yıldır da sağ ayak bileğindeki ağrılarla baş etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, iki ayak bileğinden de artroskopik operasyon geçireceğini belirtti.

Koronavirüs salgını sebebiyle mart başından beri ara verilen profesyonel turnuvaların ağustos ayında başlaması planlanıyor.