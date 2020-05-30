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Tenisçi Fognini ameliyat edilecek
Erkekler dünya sıralamasının 11. basamağındaki İtalyan tenisçi Fabio Fognini, ayak bileklerindeki sakatlıklar nedeniyle ameliyat edileceğini açıkladı.
Fognini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3,5 yıldır sol, 2 yıldır da sağ ayak bileğindeki ağrılarla baş etmek zorunda kaldığını hatırlatarak, iki ayak bileğinden de artroskopik operasyon geçireceğini belirtti.
Koronavirüs salgını sebebiyle mart başından beri ara verilen profesyonel turnuvaların ağustos ayında başlaması planlanıyor.
Etiketler: tenisçi Fabio FogniniSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:28
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