Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Luiz Gustavo El Nassr ile anlaşmaya vardı
[AA Arşiv]
Fenerbahçe, 35 yaşındaki deneyimli orta saha Luiz Gustavo'nun takımdan ayrıldığını ve Al Nassr ile anlaştığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Luiz Gustavo, El Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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