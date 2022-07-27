Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek
Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor arasında 30 Temmuz'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Etiketler: Süper Kupa Trabzonspor Sivasspor
Son Haberler
- 17:33
- 17:33
- 17:16
- 17:44
- 17:02
Sıradaki Haber
Giresunspor ilk hedefini gerçekleştirdi, şimdi gözü üst sıralarda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz