Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Cemali Sertel'i renklerine bağladı
[Fotograf: DHA]
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Antalyaspor Kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Medipol Başakşehir Antalyaspor Süper Lig Transfer Haberleri
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