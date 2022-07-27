Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Kim Min-Jae transferini açıkladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-Jae'nin transferi için İtalya'nın Napoli kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı Lacivertliler, dün İtalya'nın Napoli kentine giden ve sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri İtalya
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