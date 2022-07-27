Fenerbahçe, Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-Jae'nin transferi için İtalya'nın Napoli kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı Lacivertliler, dün İtalya'nın Napoli kentine giden ve sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.