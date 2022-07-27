Fenerbahçe savunma bölgesine takviye çalışmalarını sürdürüyor. Fransız L'Equipe gazetesi sarı lacivertlilerin Marsilya forması giyen Luan Peres'i transfer etmek için görüşmeler yaptığını yazdı.

Haberde görüşmenin Marsilya cephesi tarafından doğrulandığına yer verildi.

29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu stoper ve sol bek bölgesinde oynayabiliyor. Marsilya ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Fenerbahçe savunmaya son olarak Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi transfer etmişti.

Sarı lacivertlilerde mevcut kadroda Atilla Szalia, Tisserand ve yeni transfer Henrigue stoper olarak yer alan isimler.

Fenerbahçe şimdiye kadar Emre Mor, Pedro, Lincoln, King, Tiago Cukur, Bruma, Arao ve Henrique gibi isimleri transfer etti.