Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Serdar Aziz forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.

İlk maçta sahaya 11'de çıkan Serdar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyememişti.

Fenerbahçe'de savunma sıkıntısı

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.

Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.

"Umarım maç bizim için güzel geçer"

Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Bugün eminim herkesin Dinamo Kiev hakkında daha net fikirleri var. Ben kendilerini tanıyordum. İlk maçta onlara bizim kalitemizi gösterdik ve onları şaşırttık. Rakibimiz kontra ataklarda etkili. Üst düzey oyuncuları var. Zor bir maç olacak ama umarım oyuncularımız gününde olur ve biz de turu geçen taraf oluruz. 5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz, düzeltmek istediğimiz şeyler var. Kurada karşımıza sürekli olarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takım çıktı. Umarım maç bizim için güzel geçer" ifadelerini kullandı.

"Arda, King ve Osayi’nin durumlarına bakacağız"

Bugün bir antrenman daha yapacaklarını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hafta içinde birçok sıkıntı yaşadık. Arda Güler, Joshua King ve Bright Osayi-Samuel... Oyuncularımızın durumuna bakacağız ve ona göre kadromuzu belirleyeceğiz" diye konuştu.

"İlk maçta Kiev’i şaşırttığımızı düşünüyorum"

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun ilk maçın ardından "Artık Fenerbahçe’yi daha iyi tanıyoruz" dediğini belirten Jesus, "Bu da gayet normal. İlk maçta onları defansif organizasyon olarak şaşırttığımızı düşünüyorum. Her hocanın maç sırasında uyguladığı farklı stratejileri vardır. Maçın gidişatına bakacağız ve maç içerisinde stratejilerimizi uygulamaya çalışacağız" dedi.

"Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım"

Dinamo Kiev ile oynadıklarını ilk maçta girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: “3 tane net pozisyonumuz vardı. Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde onlara karşı oynamıştık. Gruptaki tüm takımlar onlara karşı zorlandı. Ofansif anlamda problemler yaşarsak buradaki asıl sebep onların savunmasının iyi olması olacak.”

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.

Avrupa kupalarında 242'nci maç

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçıyla Avrupa kupalarında 242. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.

Kupa 1'de 34'üncü eleme maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.