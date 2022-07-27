Trabzonspor'dan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'ye kiralanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Yukatel Kayserispor'a transfer olan Abdulkadir Parmak, sezonu sarı-kırmızılı kulüpte tamamlamıştı.