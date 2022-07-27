Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdulkadir Parmak Gaziantep FK'ye kiralandı
[Fotograf: AA]
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın Gaziantep FK'ye kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor'dan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'ye kiralanmıştır" ifadesi kullanıldı.
Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Yukatel Kayserispor'a transfer olan Abdulkadir Parmak, sezonu sarı-kırmızılı kulüpte tamamlamıştı.
Etiketler: Trabzonspor Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz