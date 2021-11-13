2022 Dünya Kupası Elemeleri yarın oynayacakları Karadağ Milli Takımı maçı öncesi Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'a konuşan Van Gaal, Hükümetin ''spor müsabakalarına seyirci alınmama'' kararını haksız bulduğunu belirtti.

"Gerçekten çok üzgünüm ve çok yazık. Hollanda Milli Takımı insanları birbirine bağlayabilir, bunu geçmişte ve şimdi de yaptı. Futbol koronavirüsten korunmak için her şeyi yaptı ve statlarda hiçbir şey olmadı. Bu kontrol edildi ve onaylandı. Öyleyse böyle bir önlem sağlıklı bir karar değildir. "

Van Gaal, Hollanda Milli Takımı'nın 16 Kasım'da Rotterdam'da G Grubu'nda Norveç Milli Takımı'na karşı seyircisiz oynayacak olmasını değerlendirdi.

"Tabii ki salı günü boş bir statta oynamak zorunda olmamızın bir etkisi olacak. Normalde Hollanda Milli Takımı'nı destekleyen 60 bin seyirci olacaktı. Bu oyunculara büyük destek veriyor ama şimdi bu olmayacak."

Hollanda'da geçici hükümet dün koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için 3 haftalığına "kısmi kapanma"ya gidildiğini açıklayarak, profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacağını duyurmuştu.