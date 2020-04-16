Birikmiş alacaklarını kulüpten isteyen 26 yaşındaki file bekçisi, sözleşmesinin de tek taraflı olarak feshini istedi.

Karius’un temsilcileriyle görüşen Beşiktaş yönetimi, "4 aylık alacağını bırakırsa, tek taraflı fesih yapabilir" cevabını verdi.

Önümüzdeki günlerde yeniden görüşme yapılacak ve anlaşma sağlanırsa Karius'un sözleşmesi feshedilecek.

Liglerin başlaması durumunda ise siyah beyazlıların kalesini genç kaleciler, Utku ve Ersin koruyacak.

Aynı zamanda kaleci arayışlarına da devam eden Beşiktaş, Fabri, Volkan Babacan ve Sinan Bolat ile ilgileniyor.

İspanyol kaleci Fabri, eski takımına dönmek istiyor. Yönetim, bonservis sorununu çözmesi halinde 33 yaşındaki file bekçisinin transferini gerçekleştirebilir.