Dünyada futbolu bırakma yaşı her geçen yıl yükseliyor. Bu değişim ülkemizde de net bir şekilde kendini gösteriyor.

Öyle ki Süper Lig'de 35 yaş ve üstü 32 futbolcu forma giyiyor. Bu oyunculardan on sekizinin yabancı, 14'ünün Türk olması dikkati çekiyor.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor dışındaki tüm takımlarda 35 yaş ve üstü oyuncu bulunuyor.

En çok tecrübeli futbolcu Medipol Başakşehir'in kadrosunda yer alıyor. Turuncu lacivertlilerde; Demba Ba, Robinho, Clichy, Skrtel ve Gökhan İnler gibi beş deneyimli oyuncu top koşturuyor.

Dört büyüklerde en çok 35 yaş ve üstü futbolcu Beşiktaş'ta forma giyiyor.

Siyah beyazlılarda; Atiba, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül takımın en tecrübelileri olarak sıralanıyor.

Deneyimli futbolcuların en büyüğü ise Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu.

Göztepe'nin 38 yaşındaki kalecisi Beto ise Süper Lig'de en yaşlı yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

Süper Lig'in en yaşlı futbolcuları

1- Emre Belözoğlu - Fenerbahçe 07.09.1980 40 yaşında

2- Sedat Ağçay - MKE Ankaragücü 22.09.1981 39 yaşında

3- Beto - Göztepe 01.05.1982 38 yaşında

4- Hakan Arıkan - Hes Kablo Kayserispor 17.08.1982 38 yaşında

5- Atiba - Beşiktaş 08.02.1983 37 yaşında

6- Umut Bulut - BtcTurk Yeni Malatyaspor 15.03.1983 37 yaşında

7- Mossoro - Göztepe 04.07.1983 37 yaşında

8- Ali Turan - İttifak Holding Konyaspor 06.09.1983 37 yaşında

9- Aroune Kone - Demir Grup Sivasspor 11.11.1983 37 yaşında