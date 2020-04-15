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Karius Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti
[Fotoğraf: AA]
Loris Karius, alacaklarıyla ilgili Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etti. Alman kaleci, ödeme yapılmaması durumunda ise sözleşmesinin feshini istedi.
Yönetimle de görüşen Alman kaleci, alacaklarını talep etti. Karius, ödeme yapılmaması durumunda ise sözleşmesinin feshini istedi.
Beşiktaş yönetimi de Alman kaleciye "Alacaklarında vazgeçersen tek taraflı fesih yapabilirsin" cevabını verdi.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşmesi bekleniyor.
Etiketler: Loris Karius Beşiktaş fifaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:51
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