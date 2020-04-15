Yönetimle de görüşen Alman kaleci, alacaklarını talep etti. Karius, ödeme yapılmaması durumunda ise sözleşmesinin feshini istedi.

Beşiktaş yönetimi de Alman kaleciye "Alacaklarında vazgeçersen tek taraflı fesih yapabilirsin" cevabını verdi.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşmesi bekleniyor.