Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Sivas'ta yaya geçitler kırmızı beyaza boyandı
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Koronavirüs sürecinde liglere ara verilse de Demir Grup Sivasspor taraftarının şampiyonluğa inancı sürüyor. Belediyenin yaya geçitlerini kırmızı beyaz renklere boyaması, Sivasspor taraftarlarından da tam not aldı.
Süper Lig’in iddialı ekibi Sivasspor’un şampiyonluk mücadelesine kentin desteği sürüyor.
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Sivas Belediyesi kentteki yaya geçitlerini Kırmızı-Beyaz renklere boyamaya başladı.
Sivasspor taraftarları da çalışmaya destek veriyor. Sivas Belediyesi ekiplerinin çalışmaları, şehrin çeşitli noktalarında devam ediyor.
Etiketler: koronavirüs demir grup sivassporSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 18:42
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