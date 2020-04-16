Sezon içinde Monaco, Leicester, Eintracht Frankfurt ve Tottenham gibi önemli kulüplerin gözlemcileri hem Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlarda hem de Kosova Milli Takımı'nda sahaya çıktığı mücadelelerde Vedat Muriç'i izleyip raporladı.

Ancak şu ana kadar Vedat için Fenerbahçe cephesine ulaşmış resmi bir teklif bulunmuyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro ve 6 oyuncu karşılığında transfer olan Muriç, sarı lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre 9,5 milyon euro piyasa değeri bulunan Vedat'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.

1994 doğumlu Kosovalı golcü, milli takımı ile çıktığı 23 maçta ise 8 kez fileleri havalandırdı.