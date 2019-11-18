Spor
Londra'da şampiyon Tsitsipas18 Kasım 2019 Pazartesi 04:18 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 04:20
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Yunan Stefanos Tsitsipas, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 50. ATP Finalleri, 5 numaralı seribaşı Thiem ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.
Tsitsipas, 2 saat 36 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek ATP Finalleri'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA