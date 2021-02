Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Alman ekibi Leipzig ile karşılaşan Liverpool'da Ozan Kabak tarihe geçti.

Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilke imza attı.

[Fotoğraf:Twitter/@LFC]

Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olurken, İngiliz kulüpleriyle bu turnuvada boy gösteren 76. farklı ülke vatandaşı olarak kayıtlardaki yerini aldı.

