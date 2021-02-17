Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Liverpool forması giyen Ozan Kabak tarihe geçti
[Fotoğraf: Twitter/@LFC]
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak, bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Alman ekibi Leipzig ile karşılaşan Liverpool'da Ozan Kabak tarihe geçti.
Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilke imza attı.
[Fotoğraf:Twitter/@LFC]
Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olurken, İngiliz kulüpleriyle bu turnuvada boy gösteren 76. farklı ülke vatandaşı olarak kayıtlardaki yerini aldı.
@ozankabak4— Liverpool FC (@LFC) February 16, 2021
The first Turkish player to appear in the @ChampionsLeague for an English side pic.twitter.com/CAG47riIK3
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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