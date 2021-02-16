Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Lemos'a 2 maç ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
PFDK, Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç men cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinden açıklama yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Lemos, 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldı.
Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.
Etiketler: TFF Fenerbahçe Süper Lig
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