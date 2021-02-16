Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas geri döndü
Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Pas yaparak devam eden idmanın dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan ve bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas'ın takımla çalıştı.
Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 19:18
- 19:09
- 19:02
- 18:51
- 18:45
Sıradaki Haber
Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz