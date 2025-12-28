Hafif Kar Yağışlı 0.5ºC Ankara
28.12.2025

Binmek üzere olduğu hafif ticari araca otomobil çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yolcu almak için site önünde duran hafif ticari araca çarptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Yusuf G. yönetimindeki  otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir site önünde bekleyen Selçuk E.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç da binmek üzere olan Dursun G.’ye çarptı. Kazada yaralanan Dursun G. ile hafif ticari araçtaki Ayşe E. çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Bursa Trafik Kazası
