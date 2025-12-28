Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa Korkmaz’ın evinin önünde bulunan 2 kümesten birinin tellerinden içeri giren 6 sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü.

Hayvanların sahibi Mustafa Korkmaz, olay sonrası tavukların fotoğraflarını çekip, videoya aldığını belirterek, `Alanya Belediyesi’ne gönderdim, jandarmaya bildirdim. Bu olay nedeniyle baya zayiatım var. Ben uluslararası cins tavuklar topluyorum" dedi.

3 komşusunun tavuklarından da kayıp olduğunu söyleyen Korkmaz, “10-15 köpek burada toplanıyor. Buradaki sokak köpekleri şu anda başa bela. Acil önlem alınması gerekiyor. Bu konuyu daha önce belediyeye bildirmedim ama bildirenler var. Bir an önce bu konunun ele alınması gerekiyor. Allah göstermesin köpekler bir çocuğa saldırırsa sonucu çok kötü olur" diye konuştu.