Hafif Kar Yağışlı 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 28.12.2025 20:16

Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mustafa Korkmaz’ın evinin önünde bulunan 2 kümesten birinin tellerinden içeri giren 6 sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü.

Hayvanların sahibi Mustafa Korkmaz, olay sonrası tavukların fotoğraflarını çekip, videoya aldığını belirterek, `Alanya Belediyesi’ne gönderdim, jandarmaya bildirdim. Bu olay nedeniyle baya zayiatım var. Ben uluslararası cins tavuklar topluyorum" dedi.

3 komşusunun tavuklarından da kayıp olduğunu söyleyen Korkmaz, “10-15 köpek burada toplanıyor. Buradaki sokak köpekleri şu anda başa bela. Acil önlem alınması gerekiyor. Bu konuyu daha önce belediyeye bildirmedim ama bildirenler var. Bir an önce bu konunun ele alınması gerekiyor. Allah göstermesin köpekler bir çocuğa saldırırsa sonucu çok kötü olur" diye konuştu.

ETİKETLER
Başıboş Köpek Sorunu Köpek Antalya
Sıradaki Haber
Uludağ'da kar yağışı nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
Fatih'te kapalı otoparkta yangın çıktı
20:30
Gazze'de şiddetli yağış sonrası çadırlar sular altında kaldı
20:25
Binmek üzere olduğu hafif ticari araca otomobil çarptı
18:55
Uludağ'da kar yağışı nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu
18:53
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
17:29
Yeni haftada Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alacak
Bazı illerde eğitime "kar" molası
Bazı illerde eğitime "kar" molası
FOTO FOKUS
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ