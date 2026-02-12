11 il için "sarı" uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat

Yurdun doğusunda kuvvetli kar, Akdeniz ve batı kesimlerde fırtına ve kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

11 il için sarı uyarı

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye'de olumsuz hava bekleniyor.

Denizlerde de fırtına bekleniyor. Akdeniz'de sabah rüzgarın batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği, öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bugün yağışın, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan dışındaki bölgelerde artması bekleniyor.

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış; Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde yer yer şiddetli sağanak öngörülüyor.