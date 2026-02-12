Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
TRT Haber 12.02.2026 07:11

11 il için "sarı" uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat

Yurt genelinde hava koşulları sertleşiyor. Bugün 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yurdun doğusunda kuvvetli kar yağışı, batı kesimler ile Akdeniz kıyılarında ise sağanak ve fırtına etkili olacak. Denizlerde fırtına bekleniyor. Yağış bugün birçok bölgede etkisini artıracak.

11 il için "sarı" uyarı: Kar yağışı ve fırtınaya dikkat

Yurdun doğusunda kuvvetli kar, Akdeniz ve batı kesimlerde fırtına ve kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

11 il için sarı uyarı

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye'de olumsuz hava bekleniyor.

Denizlerde de fırtına bekleniyor. Akdeniz'de sabah rüzgarın batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği, öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bugün yağışın, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan dışındaki bölgelerde artması bekleniyor.

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Manisa, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış; Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde yer yer şiddetli sağanak öngörülüyor.

Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
