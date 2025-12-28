Hafif Kar Yağışlı 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.12.2025 18:54

Uludağ'da kar yağışı nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı, araç yoğunluğuna neden oluyor.

Uludağ'da kar yağışı nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu

Cuma gününden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, oteller bölgesine akın etti.

Uludağ'da geliş ve gidiş istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri de Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetledi. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan bazı sürücüler, yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın devam etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Kar Yağışı Hava Durumu Bursa
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
Fatih'te kapalı otoparkta yangın çıktı
20:30
Gazze'de şiddetli yağış sonrası çadırlar sular altında kaldı
20:25
Binmek üzere olduğu hafif ticari araca otomobil çarptı
20:26
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
18:53
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
17:29
Yeni haftada Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alacak
Bazı illerde eğitime "kar" molası
Bazı illerde eğitime "kar" molası
FOTO FOKUS
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ