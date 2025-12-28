Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
AA 28.12.2025 15:28

Meteorolojiden 9 ile "kuvvetli kar" uyarısı

Güneydoğu Anadolu’da bazı illerde yarından itibaren kuvvetli kar yağışı beklenirken, Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden 9 ile "kuvvetli kar" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak kar yağışı, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor.

Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

