NBA'den yapılan açıklamada, Spurs'ün 4 oyuncusunun COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Söz konusu COVID-19 vakaları sebebiyle Spurs'ün deplasmanda oynayacağı Cleveland Cavaliers, New York Knicks ve Indiana Pacers maçları ertelendi.

Daha önce Spurs'ün Detroit Pistons ile yapması gereken karşılaşma da COVID-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.