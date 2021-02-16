Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
San Antonio Spurs'ün 3 maçına koronavirüs engeli
[Fotoğraf: Reuters]
NBA'de 4 oyuncusu yeni tip koronavirüse yakalanan San Antonio Spurs'ün 3 maçı ertelendi.
NBA'den yapılan açıklamada, Spurs'ün 4 oyuncusunun COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.
Söz konusu COVID-19 vakaları sebebiyle Spurs'ün deplasmanda oynayacağı Cleveland Cavaliers, New York Knicks ve Indiana Pacers maçları ertelendi.
Daha önce Spurs'ün Detroit Pistons ile yapması gereken karşılaşma da COVID-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
Etiketler: Koronavirüs NBA
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