Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Spor Toto Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulüp disipline gönderildi.
Çaykur Rizespor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki saha olayları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.
Etiketler: Fenerbahçe Çaykur Rizespor TFF
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