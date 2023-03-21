Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme kapasiteli Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamaya devam ediyor.

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Türkiye'de kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kentteki olimpik havuz, 2017'den beri yerli yüzücülere ve yüzmeyi yeni öğrenen sporculara hizmet vermenin yanı sıra birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yüksek irtifada güç depolamak isteyen Litvanya Genç Milli Yüzme Takımı da 7 yüzücüsüyle 2 bin rakımdaki havuzda ülkelerinde yapılacak yüzme şampiyonasına ve mayıs ayındaki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yüksek rakım nedeniyle Erzurum'u tercih ettiler

Milli takım antrenörü Mintara Labanauskiene, kendisinin ilk kez, sporculardan ise bir kısmının ikinci kez kente geldiğini söyledi. Labanauskiene, yüksek rakım nedeniyle Erzurum'u tercih ettiklerini ifade etti.

"7 yüzücümüz var, haftada 10 antrenman yapıyoruz. Başantrenörümüz sayesinde sporcularımız iyi bir performans yakaladı. Litvanya'daki şampiyonaya hazırlanıyoruz. Mayıs ayında tekrar buraya geleceğiz. Sonrasında ise mayısta yapılacak Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılacağız."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu 17 yaşındaki Kiril Stepanov da iki yıldır milli takımda olduğunu anlattı.

"Erzurum'a ikinci gelişim, yüksek rakımı ve kenti seviyorum. Geçen yıl Avrupa şampiyonasında takım arkadaşlarımla madalya kazandık, umarım bu sene de kazanırız."