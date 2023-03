MHK Başkanı Lale Orta, gündemdeki iddialarla ilgili "Hiçbir şekilde, hiç kimseye ben baskı yapmadım. Yapımda yok bu zaten. İletişimden yanayım, neden böyle bir konu ortaya çıktı bilmiyorum" sözlerini kullandı.

Çok zor bir göreve geldiğini belirten Orta, "Zor bir zaman ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Biz adaleti, şeffaflığı getirmek istiyoruz. Bu şekilde yönetmek istiyoruz. Kafalarda soru işareti bırakmak istemiyoruz" dedi.

Donk-Zaniolo pozisyonu hakkında

"Donk'un pozisyonu kesinlikle sarı kart, kırmızı kart meselesi değildi. Bunun ötesinde bir şeydi. Aslında yanlış algılandı. Sorun şuydu, televizyonda pozisyonu seyrettiğimde kırmızı kart olarak olması gerektiği söylendi. Ben tabii ki, hakemlerimden böyle bir şeyin olmadığını, ayağa temas olmadığını öğrendim. Gösterilen görüntü, uzak bir kameradan. Tamamen basıp basmadığı anlaşılmıyor ama anlatılan şey sanki basılmış gibi yorumlanıyordu. Böyle bir şeyin farklı bir görüntüsünü fark ettiğimde gerçeğin bilinmesini istedim. Bunun dışında asla ve asla bir manipülasyonum söz konusu olamaz. Ben kesinlikle hayatım boyunca dürüstlükten yana olmuş bir insanım. Bir pozisyonun eklenmesini gösterilmeyen bir pozisyonun eklenmesini istemek nasıl bir manipülasyon olabilir."

"Maç izleme ekibimiz var"

"Bütün hakemlerimizi takip ediyoruz. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig... Maç izleme ekibimiz var. Önemli pozisyonların hepsini kesip gönderiyor. Bunların hepsi analiz ediliyor. Zaten beIN Sporst'tan gelen görüntüler bunlar. Görüntüler oradan geliyor bize. Ben her hafta ofisimde detaylarıyla inceleyip, gözlemcilerden gelen raporları değerlendirerek o şekilde yeni haftaya başlıyoruz. Bu şekilde de özellikle bir sorun varsa, dinlenilmesi gereken bir şey varsa VAR Merkezi'ne gidiyorum. Bu benim yetkimde zaten."

"Hakemlerimiz, son 3 haftada birkaç maç dışında çok başarılıydı"

"Hiçbir iş tabii ki kolay değildir. Her şeyi eğer çok iyi yapmak istiyorsanız her şeyin zorluklarıyla karşılaşırsınız ama bunlar bizim yaptığımız planlama programlamanın içinde baş edilebilecek şeyler. Biz yaptığımız işin gereklerini yerine getiriyoruz. Liyakatımızın buna uygun olduğunu biliyoruz yıllarımız bu işin içinde geçti. en üst düzeyde FIFA hakemliği yaptım. Şampiyonlar Ligi maçı yönetim final maçını yönettim. O yüzden de böyle baktığınız zaman geçmişimizde zorlu olan şeyleri başardık ama şu anda bulunduğumuz konumda da aynı başarıları tekrarlayabiliriz. Tekrar ediyorum ben başarılı olmaya geldim yalnızca bu dört ay için değil çok açık söyleyeyim. Yeni yönetimle beraber seçildikten sonra da federasyona ve hakemlere hizmet etmek istiyorum ve ben inanıyorum ki hakemlerimiz, son 3 haftada birkaç maç dışında çok başarılıydı."

"Hakem atamalarında kullanılan algortimaya yeni kriterler getirdik"

"Bu dünyada da Avrupa'da da bizden başlayan yeni bir uygulama. Algoritmaya yeni kriterler ekledik. Belli hafta ceza alan hakemler bir alt klasmandan başlayacaklar maç yönetmeye. Alt klasmanın önemli maçlarında yine üst klasman hakem görevlendirilmesi gibi bir çok böyle daha iyileştirmeye yönelik, rastladığımız yoldayken fark ettiğimiz bir sorun oluyorsa eğer mutlaka onun da notunu olarak geldiğimizden beri bu konuyla ilgili birçok eklemeler yaptırdık."

"Bütün maçlardaki pozisyonlarla ilgili eğer açıklanması gereken bir şey varsa mutlaka açıklanacaktır"

"MHK başkanının bir pozisyona nereden ulaştığının önemi yoktur. İstediğim pozisyonu her yerden isteyip telefonuma getirtme hakkım var. Bu neden yapılıyor. O pozisyonda yanlış yapılan bir müdahale yokken vidaların tendona bastığı söyleniyorsa o zaman bunu gösteren bir açı varsa görülmediği iöin ortaya çıktı. Yoksa sarı kart da denilebilir kırmızı kart da denilebilir. Pozisyonlara erişimimle ilgili de hiçbir şey yok. Ben zaten MHK başkanı olarak bütün pozisyonlara ulaşabiliyorum. Bununla ilgili VAR'dan da pozisyon çıkarabiliyorum. Orası da benim kontrolüm altında. Ben istediğim görüntüyü oradan çıkarabilirim. Yasal olmayan bir şey yapılmış bunun gibi bir şeyler yaratılıyor. Yok görüntü sızdırılıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. MHK Başkanı kurumun en üstündeki insandır. Her şeyden sorumludur. Yetkisi de vardır sorumluluğu da vardır. İkisinin de olduğu bir yerde bütün her şeyi kontrol etme değerlendirme, inceleme, istediğiniz pozisyonu ekstra olarak isteme hakkına sahipsiniz. Ben bugün VAR'dan istediğim pozisyonu çıkarabilirim. Bütün konuşmaları dinleyebilirim. Buna da engel bir şey yok. Bu da yanlış yaratılmış bir algı oldu bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Bütün maçlardaki pozisyonlarla ilgili eğer açıklanması gereken bir şey varsa mutlaka açıklanacaktır. Bizim Kuralına göre programımız var. Yayıncı kuruluşla anlaşma gereği. Hugh Dallas danışmanımız onunla birlikte bütün kamuoyunun merak ettiği pozisyonları tartışacağız. Zaten her kulübün bize geri bildirimleri var bize pozisyonları soruyorlar. Bu bu hafta oynanan maçlar için de elimize gelen geri bildirimler var. bunlara da gerekli cevaplar danışmanımıla beraber ortak görüş doğrultusunda geri bildirimlerde bulunuyoruz. Bu anlamda objektifliğimiz, adaletimiz, şeffaflığımız her şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Yarı otomatik ofsayt sistemi mutlaka Türkiye'ye gelecektir"

"Bazı statlarda bazı sorunlar olabilir. Ama yarı otomatik ofsayt sistemi dediğinizde Türkiye gerçekten futbolda dünyadaki bütün gelişmeleri yakından takip edip uygulayan bir ülke. Onun için de yarı otomatik ofsayt sistemi mutlaka Türkiye'ye gelecektir. O sistemin gerekliliği olan tüm teknolojik donanıma da ulaşılacaktır."