Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistler, İç Anadolu'nun zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda Develi Kapı'dan Hacılar Kapı’ya kadar açık olan pistlerde kesintisiz kayak yapma imkanı buluyor.

Mart ayında 100 santimetreyi bulan kar kalınlığı ile kayak merkezi, gece boyunca da özel olarak aydınlatılan pistte misafirlerini ağırlıyor.

Yetkililer, yerli ve yabancı turistleri, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden olan Erciyes'e davet etti.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan ikisi gondol 18 mekanik tesis ağıyla, misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.