Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında sahaya girerek rakip takım kalecisi Marko Dmitrovic'e yumruk atan taraftar, stada 40 yıl boyunca alınmayacak.

Mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki taraftar, iki yıl boyunca Philips Stadı'nın çevresine de yaklaşamayacak.

UEFA, söz konusu olay nedeniyle PSV'ye disiplin soruşturması açmıştı. Dmitrovic, fiziksel şiddet görmesinin ardından taraftarı yere indirerek etkisiz hale getirmişti.

Bir sonraki turda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da kaleci Dmitrovic, bu kez İstanbul'da sorun yaşamıştı. Sırbistanlı kaleci, tribünden atılan ve başına isabet eden bozuk para sebebiyle uzun süre tedavi görmüştü.