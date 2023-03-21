NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligde 8 maçtır kaybetmeyen 76ers, iki kez uzatmaya giden maçta Bulls'a dört sayı farklı yenilerek bu sezon 23. mağlubiyetini yaşadı.

Nikola Vuceviv'in 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Zach LaVine 26, DeMar DeRozan 25 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Joel Embiid'in 37 sayı, 16 ribaunt, 3 blokluk performansı ev sahibi ekibe yetmedi. 76ers'ta Tyrese Maxey 22, De'Anthony Melton 19 sayıyla oynadı.

Warriors üç maç sonra kazandı

Ligde üç maçtır kaybeden son şampiyon Golden State Warriors, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Houston Rockets'ı 121-108 mağlup etti.

Warriors'ta Stephen Curry 30 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynarken, Klay Thompson 29 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giymediği Rockets'ta, Tari Eason 21 sayı, 12 ribauntla, Jabari Smith de 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 115-109

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 105-109 (uzatmada)

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 134-140

Houston Rockets-Golden State Warriors: 108-121

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 112-108

Utah Jazz-Sacramento Kings: 128-124