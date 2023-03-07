Messi Dünya Kupası'nı kazanarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu kulüp televizyonuna konuştu.

Messi, Katar'daki Dünya Kupası'nın kendisi için unutulmaz olduğunu vurguladı. Arjantinli yıldız, Paris Saint Germain'den takım arkadaşı Kylian Mbappe'den de övgüyle bahsetti.

"Dünya Kupası finali etkileyiciydi. Hayatım boyunca o kupanın hayalini kurdum. Ve sonunda başardım. Tabii özlem büyük olunca kutlamalarımız da bir hayli çoşkulu oldu. Umarım onunla birlikte harika şeyler yaparız. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda şampiyon olmak adına umutluyuz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

"Paris'e alışmak benim için kolay olmadı"

35 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 1-0 yenildikleri maçın rövanşı için de umutlu olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, Paris Saint Germain'e uyum konusunda biraz zorluk çektiğini de itiraf etti.

"Münih'te kazanmak zor bunu biliyoruz. Rövanşa iyi hazırlandık. Kendimi formda hissediyorum. Durumu tersine çevirebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edip kupayı kazanmak istiyoruz. Paris'e alışmak benim için kolay olmadı ama artık performansımla herkese kendimi burada çok iyi hissettiğimi gösteriyorum."

Lionel Messi bu sezon takımına 29 maçta 18 gol 16 asistlik bir katkı yaptı.