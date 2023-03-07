Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko İsrail deplasmanında
[AA arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında 8 Mart Çarşamba günü deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.
Menora Mivtachim Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 26 maçta 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 86-71 kazanmıştı.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Avrupa Kupaları
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