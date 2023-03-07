Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Erkek Hentbol Takımı Lüksemburg ile karşılaşacak
[AA arşiv]
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup üçüncü maçında 8 Mart Çarşamba günü deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.
Lüksemburg'da Ulusal D'coque Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Milli takım, bu maçın ardından gruptaki dördüncü maçında yine Lüksemburg ile 12 Mart'ta Konya'da karşılaşacak. Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Nisan'da ise Portekiz'i konuk edecek. Milli takım, gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.
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