Arjantinli yıldız, son olarak takımı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup ettiği maçta 2 kez ağları sarstı. Messi ikinci golünü ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaydetti.

35 yaşındaki oyuncu, bu golüyle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde, 23 golle, ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

Öte yandan, Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Eski günlerine geri dönen yıldız isim, Arjantin ile Dünya Kupası'nda yer almadan önce formunu üst düzeye çıkardı.