Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın hakemleri şunlar:
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: Mert Güzenge
*Trabzonspor haftanı bay geçen takım
Spor Toto 1. Lig'de de hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
28 Ekim Cuma:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 Sakaryaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor: Alper Akarsu
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu
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