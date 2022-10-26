Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Juventus eski günlerini arıyor
[Fotograf: AA]
İtalyan devi Juventus'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Torino ekibi, Benfica'ya deplasmanda 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.
Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Benfica'ya deplasmanda 4-3 mağlup oldu. Grupta son maçlar öncesi 3 puanı bulunan Allegri'nin ekibi, Devler Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti.
Siyah beyazlılar böylece, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmiş oldu.
İtalyan devi için ligde de işler iyi gitmiyor. Juventus, Serie A'da oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Lider Napoli ile arasında 10 puan fark bulunan Allegri'nin ekibi, puan cetvelinde 8. sırada bulunuyor.
Ligde en son 2019/20 sezonunda şampiyonluk yaşayan siyah beyazlı ekip, geçen sezon da resmi bir kupa kazanamadı. Juventus, son kupa sevincini 2020/21 sezonunda Andrea Pirlo yönetiminde yaşadı.
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