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Spor
TRT SPOR 17.10.2023 19:45

Lionel Messi 8. kez Ballon d'Or'a yakın

France Football dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or'da ödülünü, bu sene de Lionel Messi mi alacak? Spor basınında yer alan iddialara göre yıldız futbolcu, ödülü 8. kez kazanmış olacak.

Lionel Messi 8. kez Ballon d'Or'a yakın

Fransız dergisi France Football tarafından düzenlenen Ballon d'Or'un ödülleri 30 Ekim'de sahibini bulacak.

Tam 7 kez bu ödülü alan Lionel Messi, yine bu ödülün en büyük favorisi. İspanyol Sport'un haberine göre de Ballon d'Or ödülü Lionel Messi'ye gidecek.

Inter Miami'de forma giyen ve Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'dan zafere ulaşan yıldız ismin sekizinci kez ödülün sahibi olacağı iddia edildi.

Bu iddia doğrulanırsa ödül ilk kez Avrupa takımında oynamayan bir oyuncuya gidecek.

Lionel Messi daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında Ballon d'Or ödülünü kaldırmıştı. 

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