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Spor
AA 17.10.2023 19:25

"The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı.

"The Bodrum Cup" yelken yarışları başladı
[Fotograf: AA]

Yarışların başlama törenine katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve protokol üyeleri bir tekneden açılış seremonisini gerçekleştirdi.

Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden Oktay Tüfek, Emin Buldanlı, Erol Taşbaşlı, Nihan Eren ve Desiree van der Sande için denize çelenk bırakıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Törenin ardından yarış saatini bekleyen onlarca tekne, açtıkları yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu.

Yarış Komitesi Onursal Başkanı Erman Aras, yarışma öncesi yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri Yunanistan'ın Selanik kentini ziyaret ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aras, Selanik'te çok duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

"20 gündür denizdeyiz. Oradan Çanakkale'ye geldik ve şehitlerimize teşekkürlerimizi ilettik. Atatürk'ün gözünü açtığı yerden gözünü kapattığı yer olan Dolmabahçe'ye kadar seyrimizi yaptık. Dolmabahçe'de de bütün teknelerimizin üzerinde hem saygı duruşunda bulunduk hem de Ata'mıza ve bütün silah arkadaşlarına teşekkür ettik. Cumhuriyet onların bizlere emaneti. İstanbul Boğazı'nda yelken açan bütün guletlerimiz çok güzel görseller ile oradan ayrıldı. Bodrum'a kadar yarışarak geldik. Bugün de Bodrum Cup yarışını başlatmış oluyoruz. Yarışlarımız 5 gün sürecek, yaklaşık 150 civarında yatımız denizde. Yerli ve yabancı bin 500'ün üzerinde kişi var. Bodrum Cup'ta heyecanlı anlar bizi bekliyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Törenin ardından yarışmanın startı verildi. Bodrum'dan Çökertme ve Kissebükü'ne uzanacak yarış yine Bodrum'da tamamlanacak. Yarışların kazananlarına kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek Candan Erçetin konseri öncesi verilecek.

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