Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'na araç desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen teslim töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve oyuncular hazır bulundu.

Birol Aydın: Evden çıkamayan çocuklar belki bu arabayla evlerinden çıkıp spor yapacaklar

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “Bugün tahsis edilen bu araba belki sırf Kocaeli’deki sporcuları değil de Türkiye’nin dört bir yanından yüzbinlerce evden çıkamayan çocuklar belki bu arabayla evlerinden çıkıp spor yapacaklar. Milli takımımız bu arabayla inşallah otellerinden spor sahasına, spor sahasından otellerine giderek orada faaliyetlerini yürütecek. Bugün Kocaeli aslında sırf Kocaeli’deki engellilere değil Türkiye’deki bütün engellilere bu hizmet aracı nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici ise, “Tahir Büyükakın’ın bize tahsis ettiği araç için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tahir Büyükakın: Engelleri tanımıyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz onlara inanıyor, güveniyoruz. Onların daha iyisini başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Engelleri tanımıyoruz. Engel yok, engel sadece zihinlerde, yüreklerde. Biz, gerekli desteklerin verilmesi halinde engellerin olmayacağına, ortadan kalkacağına inanıyoruz. Artık inancı geçtik biliyoruz. Çünkü kupa burada. Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var. Mart’ta da kupa Türkiye’ye gelecek" şeklinde konuştu.