Mersin'de off-road heyecanı yaşandı

Kayrakkeşli Mahallesi’nde bulunan Mersin Garip Kamp Alanında gerçekleşen festivale katılanlar kamp yaparken, bir yandan da yarışları izleme imkanı buldu.

Festivalde, çocuklar ve yetişkinler için özel etkinlikler, voleybol, açık hava sineması, trekking, yoga ve ateş başı sohbet faaliyetleri de yer aldı.

Toroslar Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan off-road parkurunda ortaya koyulan mücadelede güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu yarışlar, 2 turdan oluştu.

Yarışlar ayrıca S1, S2, S3, S4 olmak üzere 4 ayrı klasmanda gerçekleşti. Vatandaşların parkurun etrafındaki izleme alanlarını doldurduğu yarışlarda, yarışlara katılan 5 kadın pilot da çeşitli kategorilerde hünerlerini sergiledi.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupaları verilirken, festivalde emeği geçenlere ise teşekkür plaketi takdim edildi.

[Fotoğraf: İHA]

"Vatandaşlar yarışları parkur kenarından takip etti"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’de ilk olarak düzenledikleri Toroslar Off-Road ve Kamp Festivalinde spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirdiklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, festivale katılan herkese teşekkür eden ve yarışlarda dereceye giren sporcuları tebrik etti.

"Kayrakkeşli Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz Off-Road ve Kamp Festivalimize katılan misafirlerimiz, dolu dolu bir hafta sonu geçirdi. 7’den 70’e herkes, 3 gün boyunca doğanın keyfini çıkarırken, hem sportif faaliyetlere katıldı hem de off-road yarışlarını takip etti. Mersin’de Off-Road heyecanını ve doğa sevgisini birleştiren bir festival düzenledik. Bu festival ile vatandaşlarımızı sosyal ve sportif etkinliklerle buluşturmamızın yanı sıra dostlukların, kardeşliklerin kurulmasına da vesile olduk. Sporun merkezi Toroslarımızda bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz."