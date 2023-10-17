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Spor
AA 17.10.2023 17:15

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 14'üncüsü düzenlenecek

Dünyanın en bilinen ekstrem spor organizasyonlarından olan Sea To Sky Enduro Yarışları, 18 Ekim Çarşamba günü Antalya'nın Kemer ilçesinde plaj etabıyla başlayacak. Organizasyona 42 ülkeden 400'ü aşkın sporcu katılacak.

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 14'üncüsü düzenlenecek
[Fotograf: DHA]

Cumhuriyetin 100. yılına ithaf edilen, 42 ülkeden 400'ü aşkın sporcunun katılması beklenen yarışlar öncesinde Qualista Beach'te basın toplantısı düzenlendi.

Sea To Sky Enduro Yarışları Organizatörü Semih Özdemir, 4 gün sürecek yarışların yarın Çamyuva sahilindeki plaj etabıyla başlayacağını bildirdi.

Özdemir, organizasyonun ikinci günü orman etabının Göynük Mahallesi'nden başlayıp, Kemer merkezinde sona ereceğini aktardı.

"Orman etabımız 40 kilometre. Cuma günü 40 kilometrelik sky etabımız, cumartesi günü ise 60 kilometrelik dağ etabı var. Dağ etabı Çamyuva sahilinden başlayıp, 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bitecek."

Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 14'üncüsü düzenlenecek

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da tüm katılımcılara başarı diledi.

Kemer Turistik Otelciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya ise turizmciler olarak organizasyona tam destek verdiklerini kaydetti.

Yarışların sponsorlarından Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, yarışların son gününde herkesi Tahtalı Dağı'nın zirvesine beklediklerini söyledi.

İspanyol sporcu Mario Roman ise Kemer'de altıncı kez yarışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu, podyumda yer almak için mücadele edeceğini belirtti.

Güney Afrikalı sporcu Wade Young da geçen yıl sakatlığından dolayı yarışı yarım bırakmak zorunda kaldığını anımsatarak, bu yılki yarışlara daha iddialı hazırlandığını vurguladı.

"Dünya şampiyonasına da adayız"

Yarış organizatörü Semih Özdemir, toplantı sonrası yaptığı açıklamada da dünya şampiyonasına da aday olduklarını bildirdi.

"Şu anda görüşmelerimizi tamamladık. Uluslararası Motosiklet Federasyonunun yetkilileri de burada olacaklar, muhtemelen bizim yarışlar bittiğinde dünyadaki bütün extrem enduro yarışları tamamlanmış oluyor ve akabinde de dünya şampiyonasındaki yerimizi alacağız."

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