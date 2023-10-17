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Spor
TRT HABER/İHA 17.10.2023 16:46

Pendikspor teknik direktör Ivo Ricardo Abreu Vieira ile anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Pendikspor, teknik direktörlük görevine Ivo Ricardo Abreu Vieira'nın getirildiğini açıkladı.

Pendikspor teknik direktör Ivo Ricardo Abreu Vieira ile anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, sosyal medya hesabından Portekizli teknik direktör Ivo Vieira'nın göreve getirildiğini duyurdu.

"Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

İstanbul ekibi, geçen hafta teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı. Ivo Vieira, son olarak Brezilya ekibi Cuiaba'da görev yapmıştı.


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