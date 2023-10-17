Erling Haaland tek başına bir takım

Manchester City'de rekor üstüne rekor kıran yıldız futbolcu sıra dışı bir istatistiğe daha imza attı.

Bu sezon rakip kalelere 18 şut gönderen Norveçli golcü Premier Lig ekiplerinden Luton Town ile eşit sayıda şut çekti. Luton 18 isabetli şutta 6 gol kaydederken, Haaland aynı şut sayısıyla 8 kez fileleri havalandırdı.

Premier Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan yıldız santrfor, Luton Town dışında Crystal Palace, Burnley, Bournemouth ve Sheffield United'tan daha fazla fileleri havalandırdı.

23 yaşındaki oyuncu Fulham ve Nottingham Forest ile de eşit gol sayısına ulaştı. Manchester City'de ikinci yılını geçiren Erling Haaland bu sezon 12 maçta attığı 8 golü 2 de asistle süsledi.