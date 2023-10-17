Çok Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 17.10.2023 15:55

Erling Haaland tek başına bir takım

Erling Haaland kişisel istatistikleriyle takımlara kafa tutuyor. Manchester City'nin yıldızı tek başına Premier Lig ekibi Luton Town ile eşit sayıda şut çekti. Norveçli santrfor ayrıca ilk 8 maçta 5 Premier Lig takımından daha çok gol attı.

Erling Haaland tek başına bir takım
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Manchester City'de rekor üstüne rekor kıran yıldız futbolcu sıra dışı bir istatistiğe daha imza attı.

Bu sezon rakip kalelere 18 şut gönderen Norveçli golcü Premier Lig ekiplerinden Luton Town ile eşit sayıda şut çekti. Luton 18 isabetli şutta 6 gol kaydederken, Haaland aynı şut sayısıyla 8 kez fileleri havalandırdı.

Premier Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan yıldız santrfor, Luton Town dışında Crystal Palace, Burnley, Bournemouth ve Sheffield United'tan daha fazla fileleri havalandırdı.

23 yaşındaki oyuncu Fulham ve Nottingham Forest ile de eşit gol sayısına ulaştı. Manchester City'de ikinci yılını geçiren Erling Haaland bu sezon 12 maçta attığı 8 golü 2 de asistle süsledi.

ETİKETLER
Manchester City Premier Lig İngiltere
Sıradaki Haber
Trabzonsporlu Pepe: Her şey daha iyi olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:09
Kazakistan, İsrail'i Gazze'de sivillere orantısız güç kullanımından kaçınmaya çağırdı
17:04
BM, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor bombası kullanmasına ilişkin henüz soruşturma başlatmadı
16:53
Kılıçdaroğlu: Filistin halkının topraklarına kavuşmasını istiyoruz
16:58
Cevdet Yılmaz: 5 milyon ilave istihdamla işsizlik yüzde 7,5'e gerileyecek
16:39
Suudi Arabistan'dan Filistin halkının Gazze'den göçe zorlanmasına tepki
16:35
Reuters, İsrail'i, öldürülen kameramanlarıyla ilgili şeffaf soruşturma yürütmeye çağırdı
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Gize Piramitleri
Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Gize Piramitleri
FOTO FOKUS
Mülteci kampındaki Gazzeliler, hayatta kalanları arıyor
Mülteci kampındaki Gazzeliler, hayatta kalanları arıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ