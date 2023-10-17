Altay Teknik Direktörü Djilali Bahloul takımına inanıyor

Bahloul, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'yi ve Türk futbolunu bildiğini, transferinin çok doğal bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Göreve geçen hafta başladığını ancak takımı 3 maçtır takip ettiğini kaydeden Bahloul, "Güzel bir ekibiz ve potansiyelimiz var. Ben onların en iyi performansını ortaya çıkartmak için buradayım." dedi.

Bahloul, takımda en büyük eksiğin öz güven olduğunu belirtti.

"En çok dikkatimi çeken şey bu oldu. Transfer yasağımızın olduğunu, bu oyuncularla devam edeceğimizi biliyorum. Takım çok iyi çalışıyor. Bu ekip çok iyi bir potansiyele sahip ve onlarla devam edeceğiz. Yaşlarına göre çok iyiler, bunları geliştirmek bana ve ekibime düşüyor."

Bahloul, takım olarak başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti.

"Son sırada olduğumuz için problemlerimiz var. Oyuncularımın sorununu sadece sahada konuşurum. Sorunlarımız, her şeyin karışımı. Öncelikle maç kazanamıyoruz, gol atamıyoruz. Daha iyi bir sonuç almayı hak ediyoruz ama bunu elde edemiyoruz."

"Taraftarlarımız takıma güvenlerini kaybetmesin"

Bahloul, taraftarlara da seslendi.

"Durumun çok zor olduğunu biliyorum ancak bu süreçte taraftara ihtiyacımız var. İşleri tekrar yoluna sokmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Oyuncularım da ben de bunu istiyoruz. Taraftarlarımız takıma güvenlerini kaybetmesin. Sezon sonuna kadar birliktelik istiyorum. Sezon zor geçecek ama onlarla hedefimize ulaşacağız."