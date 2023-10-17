Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.10.2023 16:56

Türkiye Badminton Şampiyonası Sivas'ta yapılacak

Sivas’ın ev sahipliği yapacağı Türkiye Badminton Şampiyonası, 25-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Badminton Şampiyonası Sivas'ta yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonaya katılmak isteyen sporcular, 18 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'e kadar başvuru yapabilecek.


ETİKETLER
Badminton Sivas
Sıradaki Haber
Pendikspor teknik direktör Ivo Ricardo Abreu Vieira ile anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Zimbabve'de kolera salgını nedeniyle 55 kişi hastaneye kaldırıldı
18:41
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
18:42
İklim aktivisti Greta Thunberg, Londra'da gözaltına alındı
18:36
Van'da Togg deneyim merkezi kuruldu
18:32
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:32
Dünya Gıda Programı'ndan Gazze'ye insani yardımlar için sürekli erişim çağrısı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
Amasya'da polisler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışladı
FOTO FOKUS
Türkiye'de eğitimi alan Filistinli Alakhras ailesine ulaşamıyor
Türkiye'de eğitimi alan Filistinli Alakhras ailesine ulaşamıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ