Türkiye Badminton Şampiyonası Sivas'ta yapılacak

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonaya katılmak isteyen sporcular, 18 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'e kadar başvuru yapabilecek.

25-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak olan Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası son başvuru tarihi, SBS sistemindeki teknik problemler nedeniyle 18 Ekim 2023 Saat: 18.00 olarak güncellenmiştir. pic.twitter.com/wY5S3G74wu — Türkiye Badminton Federasyonu (@TurkBadFed) October 17, 2023