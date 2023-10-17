Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sakatlandı

Bordo mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."