UEFA’nın yaptığı 'acil' kodlu çağrının ardından bugün gerçekleşen ve 55 üye ülke federasyonun yetkililerinin katıldığı telekonferans toplantının ardından EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ertelenmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

EURO 2020 ertelendi

Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirtti.

"TFF olarak EURO 2020'nin ertelenmesi kararına destek veriyoruz. Liglerin seyircisiz oynanması kararı ile ilgili bir değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ertelendi

[Fotoğraf: AA]

"Her dakika durum değişebilir"

"Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek."

"Biz Türkiye'yiz, çok sağlıklı karar alıyorlar"

"Ukrayna oynamaya devam etmektedir ama onlar da karar alabilir. Biz Türkiye'yiz, çok sağlıklı karar alıyorlar. Şu anda en az etkilenen ülke, Türkiye'dir. Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı, sokağa çıkmama gibi bir kararımız da yoktur."

[Fotoğraf: AA]

Servet Yardımcı: Şehir sayısında azalma olabilir

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın formatında ise herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

"Bugünkü konferansta görüldü. UEFA Başkanı Ceferin formatta bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. 12 şehir olarak planlanıyor. Şehir sayısı azalabilir ama format aynı kalacak. Gelişmelere göre gözden geçirilecek."

"Türkiye’nin turnuvayı tek başına yapma gibi bir talebi olmadı"

Yardımcı, toplantıda Türkiye’nin turnuvayı tek başına yapma talebinin olmadığını da sözlerine ekledi.

"Çalışma grubunun oluşmasıyla ilgili detayı henüz bilmiyoruz. Muhtemelen 2 kişi UEFA’dan, 2 kişi Avrupa Ligler Birliği’nden 2 kişi de 2 kişi de federasyonlardan oluşacak şekilde olacak. Federasyonları temsilen kulüpleri ve ligleri temsilen kişiler olacak. Grup küçük tutulacak. Türkiye’nin turnuvayı tek başına yapma gibi bir talebi olmadı."

"Bilgim de var tecrübem de"

Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in derbinin ardından Servet Yardımcı’yı kast ederek “Sen neden UEFA’nın salı günü yaptığı toplantıya gitmiyorsun?” sözleri üzerine sorulan soruyu yanıtladı.

"Fatih Terim, açık konuşmamakla birlikte kastettiği başkan vekili benim. Aslında kimi kastettiğini herkes çok iyi biliyor. Kendisi müsaade etsin, UEFA ile olan görüşmelerde, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıyı, konferans ile mi, yoksa buluşarak mı yaparız, bunu bilecek kadar hem tecrübem var, hem bilgim var. 2 hafta önce Amsterdam’da toplantı yaptık. UEFA ile, Avrupa Kulüpler Birliği konferans toplantı yaptık. Bir de biz yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Bu kadar hızlı hareket etmenin tek yolu konferans yöntemi olacaktır. Bunları bilecek kadar hem tecrübem hem de bilgim var. UEFA’da asker selamıyla ilgili nasıl çalıştığımı bilenler çok iyi biliyor."

"Borçsuzluk kağıdı 30 Nisan’a ertelendi"

Kulüplerin Finansal Fair-Play kapsamında 31 Mart’ta vermesi gereken borçsuzluk kağıdıyla ilgili olarak da düzenleme yapıldığını söyleyen Servet Yardımcı, “31 Mart tarihi geçici olarak 30 Nisan olarak ötelendi. Gelişmelere göre revize edilebilir. Gelişmelere göre bakıp karar verilecek” dedi.

Yardımcı, son olarak vaka sayısının azalmaması halinde yapılacaklarla ilgili olarak konunun UEFA Başkanı Ceferin tarafından gündeme getirildiğini söyledi.

"Çalışmalarla ilgili, Euro 2020’nin önümüzdeki yıla sarkması konusunda FIFA’yla konuştu. Bunun dışında COMNEBOL Başkanı’yla konuştu ve onlar da Copa America’yı erteledi. Herkesten tam destek var bu kararlarla ilgili. Takvimle ilgili bütün gelişmelerde tüm futbol paydaşları tam destekle hareket etmekte. Bu da futbol ailesinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir."