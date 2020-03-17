EURO 2020 ertelendi

Erzik, TRT SPOR'a yaptığı telefon bağlantısında ''Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020'nin ertelenmesiydi. Bunu hep beraber konuştuğumuzda, böyle olacağını hepimiz biliyorduk yani. Bu yeni bir şey değil. Bundan sonrası önemli. UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez. Liglerin ertelenmesi, çareler aranıp bulunduğunda, yaz tatilinden de fedakarlık yaparak haziran temmuz aylarında başlanarak bitirilmesi." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ertelendi

Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olmasından dolayı yarı finallerin de İstanbul'da oynanabileceğini söyleyen Erzik, ''Cuma'da başlayıp Pazar'a kadar bu işi bitirmek formül olabilir.'' dedi.