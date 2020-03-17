Şenes Erzik'ten erteleme yorumu
UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, EURO 2020'nin ertelenmesi kararını TRT SPOR'da değerlendirdi.
Erzik, TRT SPOR'a yaptığı telefon bağlantısında ''Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020'nin ertelenmesiydi. Bunu hep beraber konuştuğumuzda, böyle olacağını hepimiz biliyorduk yani. Bu yeni bir şey değil. Bundan sonrası önemli. UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez. Liglerin ertelenmesi, çareler aranıp bulunduğunda, yaz tatilinden de fedakarlık yaparak haziran temmuz aylarında başlanarak bitirilmesi." ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olmasından dolayı yarı finallerin de İstanbul'da oynanabileceğini söyleyen Erzik, ''Cuma'da başlayıp Pazar'a kadar bu işi bitirmek formül olabilir.'' dedi.
UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik: Aklın yolu birdir. Bu hastalık çıktıktan sonra UEFA’daki arkadaşlarıma hep ciddiyeti anlattım. İlk söyleyenlerden biri benim. 1 yıl ertelenmesi hiçbir şeyi değiştirmez. pic.twitter.com/TZ7tHTxIKK— TRT Spor (@trtspor) March 17, 2020