Koronavirüs salgını, büyük organizasyonları etkilemeye devam ediyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesinin ardından, Kupa Amerika da 2021 yılına ertelendi.

EURO 2020 ertelendi

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ertelendi

Öte yandan CONMEBOL'un açıklamasında, "Ayrıca UEFA yönetimi ve başkan Aleksander Ceferin'e, EURO 2020 ve Kupa Amerika'yı erteleme konusundaki koordineli karar için teşekkür ediyoruz" ifadeleri de yer aldı.